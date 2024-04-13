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Ольховский: Хачанов провёл хороший «Мастерс» — нет ничего зазорного в проигрыше Циципасу

Ольховский: Хачанов провёл хороший «Мастерс» — нет ничего зазорного в проигрыше Циципасу
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский заявил, что проиграть Стефаносу Циципасу не стыдно и у Карена Хачанова, несмотря на это, получился хороший турнир.

«Циципас — другой соперник для Хачанова. Другая игра, другая тактика, нежели с Медведевым. У Даниила Карен выиграл, и это хороший результат. Четвертьфинальный мат с Циципасом был сложным. Он немножко другой, чем Медведев, — более атакующий. Отскок выше, Циципас вкручивает мяч, размашисто играет. К тому же грунт — более удобное покрытие для него, чем для того же Медведева, которого Хачанов обыграл.

В любом случае Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» и показал хороший результат, хороший теннис. Такая стадия на таком турнире — это действительно хороший результат. Да, проиграл Циципасу, одному из сильнейших на протяжении последних нескольких лет. Но ничего зазорного в этом поражении нет. Для Карена это успешный турнир», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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