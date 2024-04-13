Потапова: часто слышу, как меня сравнивают с Шараповой и Курниковой, а ещё — с Возняцки

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) попросила болельщиков рассказать, какую спортсменку она им напоминает.

«Очень часто слышу сравнения с Марией Шараповой и Анной Курниковой, а также иногда с Каролиной Возняцки. У меня к вам вопрос: на кого же я всё-таки больше похожа и почему?

Лично для меня — я ни на кого не похожа… Но это только моё мнение», — написала Потапова в своих социальных сетях.

Потапова неровно провела американскую серию турниров на харде. В Индиан-Уэллсе Потапова дошла до четвертьфинального раунда, где со счётом 0:6, 5:7 уступила представительнице Украины Марте Костюк. В Майами же Анастасия потерпела поражение в первом же своём матче от будущей чемпионки американки Даниэль Коллинз.

Потапова начнёт грунтовый сезон на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 15 по 21 апреля.