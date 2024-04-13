«В смысле?» Хольгер Руне публично раскритиковал ATP за публикацию о Синнере

Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне публично раскритиковал медиаслужбу ATP.

Руне возмутил тот факт, что после его поражения от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в социальных сетях тура появился пост восхищения в адрес его соперника. «Да пребудет с тобой сила, Янник», — подписали видео с одним из виннерсов второй ракетки мира в ATP.

«В каком смысле ATP? Нельзя сказать, чтобы вы предоставили мне оптимальные условия, поскольку накануне мне пришлось играть два матча и поздно закончить, оставшись почти без времени на восстановление. Судья на вышке допускал принципиальные ошибки и давал неправильные предупреждения, которые мешали игре. Да пребудет с тобой сила… Боже правый», — написал Руне в своих социальных сетях.