Циципас прокомментировал победу над Синнером в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 12-я ракетка мира, прокомментировал победу над второй ракеткой мира из Италии Янником Синнером в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Это был теннис на самом высоком уровне, который я только мог показать. Янник был чрезвычайно сложным противником. Это было видно на протяжении всего года: он всегда был очень последовательным. Он один из самых сложных соперников, с которыми я когда-либо сталкивался.

Я очень горжусь тем, что смог преодолеть это препятствие и найти пути к победе, хотя их было не так много. Это был очень сложный матч. То, как я преодолел трудности и справился, было настоящим мастерством», — сказал Циципас в интервью на корте.