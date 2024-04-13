Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор поражения Синнера в матче с Циципасом в 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Видеообзор поражения Синнера в матче с Циципасом в 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер потерпел поражение в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Спортсмен в трёх сетах проиграл 12-й ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

«Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с видеообзором борьбы Стефаноса Циципаса и Янника Синнера в полуфинале турнира в Монте-Карло.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что по ходу третьего сета у Янника Синнера были проблемы с ногой, поэтому спортсмен дважды обращался за помощью к медикам.

В финале Стефанос Циципас сыграет либо с Новаком Джоковичем (Сербия, 1), либо с Каспером Руудом (Норвегия, 10).

Материалы по теме
Надаль возвращается? Рафа обыграл Рублёва на тренировке и рвётся в бой в Барселоне
Надаль возвращается? Рафа обыграл Рублёва на тренировке и рвётся в бой в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android