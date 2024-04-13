Видеообзор поражения Синнера в матче с Циципасом в 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 13 апреля, вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер потерпел поражение в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Спортсмен в трёх сетах проиграл 12-й ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

«Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с видеообзором борьбы Стефаноса Циципаса и Янника Синнера в полуфинале турнира в Монте-Карло.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что по ходу третьего сета у Янника Синнера были проблемы с ногой, поэтому спортсмен дважды обращался за помощью к медикам.

В финале Стефанос Циципас сыграет либо с Новаком Джоковичем (Сербия, 1), либо с Каспером Руудом (Норвегия, 10).