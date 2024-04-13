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Циципас стал 5-м игроком, который за четыре года вышел в финал Монте-Карло более 3 раз

Циципас стал 5-м игроком, который за четыре года вышел в финал Монте-Карло более 3 раз
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии стал пятым игроком в этом столетии, которому за четыре года удалось выйти в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) более трёх раз. Грек сделал это в 2021, 2022 и 2024 годах.

В предыдущие годы этого достижения также добились несколько игроков:

  • Гильермо Кория (три раза выходил в финал — в 2003, 2004, 2005 годах)
  • Рафаэль Надаль (побеждал на «Мастерсе» в Монте-Карло 11 раз)
  • Роджер Федерер (четыре раза выходил в финал — в 2006, 2007, 2008, 2014 годах)
  • Новак Джокович (побеждал на «Мастерсе» в Монте-Карло два раза)

Напомним, в финале турнира Стефанос Циципас сыграет либо с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем, либо с 10-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом.

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