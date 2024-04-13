«Немного в шоке». Рууд высказался о своей первой в карьере победе над Джоковичем

Норвежский теннисист Каспер Рууд, 10-я ракетка мира, высказался о своей первой в карьере победе над первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Спортсмен выиграл их очное противостояние в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), несмотря на то что ранее он проиграл сербу все пять их личных встреч на корте.

«Когда Новак упустил первую подачу в конце матча, я подумал, что он множество брейк-пойнтов отыгрывал совершенно безумным образом. Я будто взмолился: «Только один раз, но пусть это будет двойная ошибка!» Кто или что-то сверху прислушалось (смеётся). Конечно, печально, что игра закончилась двойной ошибкой, но мне было приятно видеть этот мяч.

Как я победил Джоковича? Хороший вопрос. У меня сейчас нет на него ответа. Я просто очень счастлив. Этот день я запомню надолго. Победить первую ракетку мира — то, что я раньше не делал. Победить Новака — то, чего у меня не получалось раньше. Очень-очень рад. Немного в шоке», — сказал Рууд в интервью на корте.