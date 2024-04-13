Джокович: бывают сезоны, которые вы начинаете не очень хорошо. Этот — именно такой

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, рассказал, как относится к началу этого сезона. Спортсмен в 2024 году пока не выиграл ни одного титула: он проиграл в полуфиналах Australian Open и «Мастерса» в Монте-Карло, а также потерпел поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Да, я привык к более высоким результатам, поэтому отсутствие титулов по сравнению с прошлыми 15 годами доказывает, что это вообще не лучший мой сезон. Но я выходил в полуфиналы и в Австралии, и здесь, в Монте-Карло. В этом году я сыграл всего три турнира. Нормально, что у вас бывают сезоны, которые вы начинаете не очень хорошо. Этот — именно такой.

Надеюсь, я смогу набрать очки благодаря результатам, я могу это сделать, потому что я показал здесь хороший теннис. Надеюсь, смогу выиграть больше на следующих турнирах», — сказал Джокович на пресс-конференции.