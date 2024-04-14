Бывший тренер Джоковича Вайда назвал сильнейшего игрока в ATP-туре на данный момент

Бывший тренер первой ракетки мира, 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича из Сербии Мариан Вайда назвал сильнейшего игрока в ATP-туре на данный момент.

«Я бы сказал, Янник Синнер. За последний год он показал действительно впечатляющий теннис и продолжает совершенствоваться, поддерживая высокий уровень. Я думаю, что он явный претендент на то, чтобы стать номером 1 в мире. Я также считаю, что Алькарас очень силён, но Синнер на данный момент определённо имеет больше шансов подняться на вершину», — приводит слова Вайды Ubitennis.

Напомним, сегодня, 13 апреля, Новак Джокович на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) неожиданно проиграл 10-й ракетке мира Касперу Рууду из Норвегии со счётом 6:4, 1:6, 6:4.