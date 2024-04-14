Иван Гахов вышел в финал квалификации турнира ATP-250 в Мюнхене

Российский теннисист Иван Гахов, 233-я ракетка мира, вышел в финал квалификации грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В первом отборочном матче спортсмен в двух сетах обыграл 295-ю ракетку мира из Италии Александра Вайса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. По ходу матча Иван Гахов выполнил четыре эйса и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Александра Вайса — один реализованный брейк-пойнт из пяти. Также каждый из спортсменов в этой встрече допустил по четыре двойных ошибки.

За выход в основную сетку турнира Иван Гахов поборется с немецким теннисистом Генри Сквайром, 240-й ракеткой мира. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 апреля.