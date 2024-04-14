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Появилась сетка парного разряда турнира в Руане, где сыграют Блинкова, Аншба и Хромачёва

Появилась сетка парного разряда турнира в Руане, где сыграют Блинкова, Аншба и Хромачёва
Анна Блинкова
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Появилась сетка парного разряда грунтового турнира категории WTA-250, который пройдёт в Руане (Франция) с 15 по 21 апреля. В основу заявились три российские теннисистки.

Фото: Пресс-служба WTA

Второй сеяной стала 61-я ракетка мира в парном разряде Ирина Хромачёва, которая сыграет в дуэте с венгеркой Тимей Бабош (64). На старте соревнований спортсменки поборются с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) и Сабриной Сантамарией (США).

Россиянка Анна Блинкова выступит в паре с британкой Оливией Николлс. В первом круге они сыграют с француженками Ализе Корне и Фионой Ферро.

96-я ракетка мира в паре из России Амина Аншба заявилась на турнир в дуэте с украинкой Валерией Страховой. Теннисистки в первом матче встретятся с британками Нейктой Бэйнс и Майей Лумсден.

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