Шарапова: я люблю смотреть теннис, но играю сейчас мало

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что на данном этапе жизни не так часто играет в теннис.

«Я люблю смотреть теннис. Мало беру ракетку в руки, как бы мне ни хотелось, но это потому, что мои друзья не хотят играть со мной. Поэтому мне приходится ждать, пока один из моих тренеров или спарринг-партнёров приедет в город: «Эй, не хочешь, случайно, забронировать корт и натянуть струны на моей ракетке?» (смеётся). И тогда у меня появляется шанс.

Но в противном случае никто не хочет со мной играть, хотя я и говорю им, что не настолько хороша», — сказала Шарапова в видео для официального сайта WTA.