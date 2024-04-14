«Если я хочу плакать, то плачу». Руне ответил на провокацию фаната в социальных сетях

Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне вступил в диалог с фанатом, раскритиковавшим поведение спортсмена в его социальных сетях.

«Три матча за 38 часов. Коротко, но красиво. Доволен своим уровнем. Ещё есть над чем работать. Начну в понедельник. Наслаждайтесь выходными», — написал Руне после вылета с турнира в Монте-Карло.

«Урок №1: настоящие чемпионы так не плачут», — прокомментировал слова Руне пользователь социальных сетей.

«Привет. Если я хочу плакать, я плачу. Если я хочу кричать, я кричу. Это я. И, кстати, я никогда не плачу. В этом посте в основном упоминалось, что это, вероятно, самый короткий турнир, который я провёл за долгое время. И сыграл целых три матча. Эффективно», — ответил ему Руне.

Напомним, в четвертьфинале Монте-Карло 2024 года Руне со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.