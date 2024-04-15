Стало известно, что квалифаер Гахов сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом

Российский теннисист и победитель квалификации Иван Гахов сыграет с 28-летним нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом в первом раунде турнира АТР-250 в Мюнхене (Германия)

Сейчас Зандсхулп на 86-м рейтинге АТР, а Гахов на 223-ей строчке. Ранее теннисисты ни разу не встречались в качестве соперников на корте. Для Гахова сезон-2023/2024 стал не самым ярким на турниры, ранее он лишь участвал в квалификации на Australian Open — 2024, но не стал участником основной сетки турнира.

Нидерландец участвовал в большем количестве турниров, но ни одного титула также нет на его счету в этом сезоне.

Их матч в первом круге Мюнхена можно будет посмотреть 16 апреля в 11:00 мск. Победитель встретится с сеяным под номером четыре, Яном-Леннардом Штруфом из Германии.