Роддик — о снятии Алькараса с турнира в Барселоне: лучше перестраховаться, чтобы не жалеть

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о снятии испанца Карлоса Алькараса с турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Очевидно, Карлос не хочет пропускать соревнования на грунте, особенно в своей родной стране. Думаю, положительный момент заключается в том, что это проблема с рукой, а не какое-то более серьёзное структурное нарушение. Тогда было бы более тревожно. По крайней мере, сейчас Карлос может поддерживать ноги в форме. Он всё ещё может выполнять упражнения, и сейчас лучше перестраховаться, чтобы не жалеть потом. Карлос вступил в ту стадию карьеры, когда основными становятся турниры «Большого шлема», а дальше ты уже расставляешь приоритеты в обратном порядке. Надеюсь, он так и делает», — приводит слова Роддика Tennis Channel.