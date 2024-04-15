Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — о снятии Алькараса с турнира в Барселоне: лучше перестраховаться, чтобы не жалеть

Роддик — о снятии Алькараса с турнира в Барселоне: лучше перестраховаться, чтобы не жалеть
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о снятии испанца Карлоса Алькараса с турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Очевидно, Карлос не хочет пропускать соревнования на грунте, особенно в своей родной стране. Думаю, положительный момент заключается в том, что это проблема с рукой, а не какое-то более серьёзное структурное нарушение. Тогда было бы более тревожно. По крайней мере, сейчас Карлос может поддерживать ноги в форме. Он всё ещё может выполнять упражнения, и сейчас лучше перестраховаться, чтобы не жалеть потом. Карлос вступил в ту стадию карьеры, когда основными становятся турниры «Большого шлема», а дальше ты уже расставляешь приоритеты в обратном порядке. Надеюсь, он так и делает», — приводит слова Роддика Tennis Channel.

Материалы по теме
Карлос Алькарас снялся с турнира ATP-500 в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android