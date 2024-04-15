Вихлянцева оценила шансы российских и белорусских теннисистов на ОИ-2024

Теннисистка Наталья Вихлянцева оценила шансы на медали российских и белорусских теннисистов на Олимпиаде в Париже.

«Я надеюсь, что белорусские и российские спортсмены, которые допущены до ОИ-2024, покажут хороший теннис. Россияне смогут завоевать медали в парном разряде и миксте. Если говорить о теннисистах из Беларуси, то я надеюсь на то, что Арина Соболенко сыграет в тандеме с Викторией Азаренко. Они могут завоевать в Париже золото. Если белоруски хорошо сыграют и в одиночке, то тогда можно верить, что они смогут побороться за награды на Олимпиаде. Хочется, чтобы в идеале на пьедестале оказались Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Дарья Касаткина. Последней очень подходит грунт.

Что я хочу пожелать российским и белорусским игрокам в данный момент? Хочу, чтобы зрители относились к той же Арине Соболенко, к Даниилу Медведеву в первую очередь как к спортсменам. Не зря же говорят, что спорт вне политики. Наши атлеты на протяжении долгих лет тренировались, шли к своим мечтам», — сказала Вихлянцева в интервью Metaratings.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.