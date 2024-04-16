Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сам переход с харда на грунт всегда даётся сложно». Вихлянцева — о поражениях Рублёва

«Сам переход с харда на грунт всегда даётся сложно». Вихлянцева — о поражениях Рублёва
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что поражения восьмой ракетки мира Андрея Рублёва связаны с тем, что сам переход с одного покрытия на другое сложен, а корты в Мадриде (Испания) будут более быстрые, чем в Барселоне (Испания), поэтому теннисисту ещё удастся выиграть.

«Сейчас все говорят о том, сколько поражений подряд потерпел Андрей. Да, тут, безусловно, влияет психология. Однако Рублёв – боец. Он всегда доказывал это своими матчами, своими победами, своей хорошей игрой. Что нужно сделать Андрею, чтобы вернуть былую форму? Отмечу, что сам переход с харда на грунт всегда даётся сложно. Таким сильным теннисистам, как Рублёв, с его стилем игры это бывает вдвойне тяжело. Андрей не показывает чисто грунтовый теннис. Стоит сделать акцент и на этом.

Думаю, что причина неудачных выступлений Рублёва кроется не только в ситуации, которая произошла с ним в Дубае. Сейчас просто всё сошлось так, что Андрей не может вернуть былые кондиции. На «Мастерсе» в Мадриде корты более быстрые, чем в Барселоне. В столице Испании стоит ожидать уже хороших результатов от Рублёва. В Мадриде Андрей будет готов как ментально, так и физически. Технически он всегда хорошо играет», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, Рублёв потерпел четвёртое поражение подряд во втором круге турнира в Барселоне. Он проиграл 87-й ракетке мира Брэндону Накашиме. Высказавшиеся ранее спортсмены и известные личности заявили, что это напрямую связано с неуверенностью теннисиста в себе. Они также делали акцент на обидном поражении Рублёва в полуфинале в Дубае (ОАЭ).

Материалы по теме
Рублёв в двух сетах уступил Накашиме в Барселоне и потерпел 4-е поражение подряд в туре
«Рублёву надо просто верить в себя». Селиваненко — о проигрыше россиянина в Барселоне
Эксклюзив
Ольховский предположил, с чем связаны четыре подряд поражения Рублёва

Сам Рублёв после матча с Накашимой в ярости сломал ракетку об корт, но свою форму и серию проигрышей никак не комментировал.

Материалы по теме
Фото
Рублёв яростно разломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android