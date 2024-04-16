«Сам переход с харда на грунт всегда даётся сложно». Вихлянцева — о поражениях Рублёва

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что поражения восьмой ракетки мира Андрея Рублёва связаны с тем, что сам переход с одного покрытия на другое сложен, а корты в Мадриде (Испания) будут более быстрые, чем в Барселоне (Испания), поэтому теннисисту ещё удастся выиграть.

«Сейчас все говорят о том, сколько поражений подряд потерпел Андрей. Да, тут, безусловно, влияет психология. Однако Рублёв – боец. Он всегда доказывал это своими матчами, своими победами, своей хорошей игрой. Что нужно сделать Андрею, чтобы вернуть былую форму? Отмечу, что сам переход с харда на грунт всегда даётся сложно. Таким сильным теннисистам, как Рублёв, с его стилем игры это бывает вдвойне тяжело. Андрей не показывает чисто грунтовый теннис. Стоит сделать акцент и на этом.

Думаю, что причина неудачных выступлений Рублёва кроется не только в ситуации, которая произошла с ним в Дубае. Сейчас просто всё сошлось так, что Андрей не может вернуть былые кондиции. На «Мастерсе» в Мадриде корты более быстрые, чем в Барселоне. В столице Испании стоит ожидать уже хороших результатов от Рублёва. В Мадриде Андрей будет готов как ментально, так и физически. Технически он всегда хорошо играет», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, Рублёв потерпел четвёртое поражение подряд во втором круге турнира в Барселоне. Он проиграл 87-й ракетке мира Брэндону Накашиме. Высказавшиеся ранее спортсмены и известные личности заявили, что это напрямую связано с неуверенностью теннисиста в себе. Они также делали акцент на обидном поражении Рублёва в полуфинале в Дубае (ОАЭ).

Сам Рублёв после матча с Накашимой в ярости сломал ракетку об корт, но свою форму и серию проигрышей никак не комментировал.