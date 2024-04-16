Вихлянцева: возвращение Надаля ждал весь мир

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о возвращении Надаля на корт, заявив, что теперь его каждым поединком будет наслаждаться весь мир.

«Возвращение Надаля ждал весь мир. Когда люди смотрели каждый пост Рафаэля в соцсетях, они думали: «Главное не получить новости, что это будет последний его турнир или пост о завершении карьеры». На грунте испанец не выступал почти два года, а именно 681 день. Победа Надаля над Коболли – это прекрасная новость для всего мира. Несмотря на то, сколько матчей Рафа уже выиграл на грунте, все ждут от него еще одного титула на «Ролан Гаррос». Стоит отметить, что Надаль играет на своем домашнем турнире, центральный корт «пятисотника» назвали в честь теннисиста. Он неоднократно побеждал на турнире в Барселоне. Для Рафаэля является знаковым то, что он начал камбэк именно на этих соревнованиях. Думаю, что все ожидают прекрасных новостей о Надале и дальше. Главное, чтобы его не беспокоили травмы в дальнейшем. Сейчас мы будем наслаждаться каждыми поединками Рафы", — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

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Напомним, экс-первая ракетка мира, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль сейчас выступает на грунтовом покрытии, на турнире в Барселоне (Испания). Он не сразу решился на этот шаг. За несколько дней до начала самого турнира он приехал в Барселону самостоятельно, чтобы потренироваться, почувствовать корт и принять решение.

В начале сезона Надаль дал себе шанс выйти на корт в Брисбене, но после этого снимался со всех турниров из-за микротрещины в мышце состояния здоровья в целом. В своих социальных сетях он написал пост, где рассказал об этом. Комментаторы разделились на тех, кто просили испанца перестать мучаться и завершить карьеру и на тех, кто надеялся на скорое восстановление Надаля.