Экс-россиянка Варвара Грачёва пробилась в 1/8 финала турнира в Руане
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94-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову (81-я в рейтинге WTA) в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:5 в пользу Грачёвой.
Руан. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 12:40 МСК
94
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 1
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|3
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|3
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|6
|5
81
Виктория Томова
В. Томова
Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. Грачёва в этом матче 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Томовой 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем раунде соревнований в Руане Грачёва сыграет с представительницей Китая Юань Юэ (38-я ракетка мира). Турнир во Франции завершится 21 апреля.
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