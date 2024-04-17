Экс-россиянка Варвара Грачёва пробилась в 1/8 финала турнира в Руане

94-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову (81-я в рейтинге WTA) в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:5 в пользу Грачёвой.

Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. Грачёва в этом матче 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Томовой 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде соревнований в Руане Грачёва сыграет с представительницей Китая Юань Юэ (38-я ракетка мира). Турнир во Франции завершится 21 апреля.