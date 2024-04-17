Потапова выиграла первый сет в матче Самсоновой на старте турнира в Штутгарте

Завершился первый сет противостояния 17-й ракетки мира российской теннисистки Людмилы Самсоновой с соотечественницей Анастасией Потаповой (Шевченко) (36-й номер рейтинга WTA) в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Партию со счётом 6:4 выиграла Потапова.

Стартовый сет в матче россиянок продлился 49 минут. В его рамках Потаповой удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных, Самсоновой — один из трёх.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Анастасия Потапова в первом круге турнира в Штутгарте.

Счёт личных встреч теннисисток равный — 1-1. В 2018 году на грунтовом турнире ITF в Казерте (Италия) Самсонова победила Потапову в трёх сетах (3:6, 6:4, 6:4), а в 2020-м Анастасия взяла реванш на харде Санкт-Петербурга — 6:2, 6:4.