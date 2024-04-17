Гауфф: у меня большие ожидания от грунтового сезона в этом году

Третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ожиданиями от грунтового отрезка сезона.

«Грунт и хард — мои любимые покрытия. Но, опять же, хорошее выступление на этих покрытиях зависит от формы, в которой я подойду к турниру.

Но у меня большие ожидания от грунтового сезона в этом году. Очевидно, что главная цель — выиграть Открытый чемпионат Франции, но это задача любого топ-игрока. Я имею в виду, что у всех цель должна заключаться в том, чтобы попытаться выиграть большой турнир.

Но сейчас я не думаю о «Ролан Гаррос». Я сосредоточена на соревнованиях в Штутгарте. Также хочу попытаться выиграть титул в Мадриде, Риме или здесь, просто потому что я не помню… По-моему, последний раз я выигрывала титул на грунте пару лет назад. Так что мне просто хочется, чтобы у меня за плечами был свежий титул на грунтовом покрытии. Любой из тех, что пройдёт в ближайшие пару недель, был бы кстати.

Я всегда чувствую уверенность в себе. Особенно после US Open я понимаю, что могу претендовать на победу. В Австралии я проиграла в полуфинале Арине, которая в итоге забрала трофей. Так что я уверена, что могу бороться за титул на всех турнирах. В конечном счёте всё сводится к тому, кто в решающие моменты выступит лучше», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, на этой неделе Кори Гауфф принимает участие в турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В 1/8 финала соревнований Гауфф сыграет с соотечественницей Сачией Викери.