Самсонова сравняла счёт матча с Потаповой в первом круге турнира в Штутгарте

Завершился второй сет противостояния 17-й ракетки мира российской теннисистки Людмилы Самсоновой с соотечественницей Анастасией Потаповой (Шевченко) (36-й номер рейтинга WTA) в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Партию со счётом 6:4 выиграла Самсонова, тем самым сравняв счёт матча. Напомним, стартовый сет с аналогичным счётом взяла Потапова.

Второй сет матча Самсоновой с Потаповой продлился 47 минут. В его рамках Самсоновой удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных, а Потаповой — один из трёх.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Анастасия Потапова в первом круге турнира в Штутгарте.

Отметим, что победительница данного поединка в следующем раунде сразится с чемпионкой Уимблдона-2023 чешкой Маркетой Вондроушовой (6).