Онс Жабер прокомментировала победу над Александровой на турнире в Штутгарте

Девятая ракетка мира туниска Онс Жабер прокомментировала победу над Екатериной Александровой в 1/16 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу Жабер.

«Очень рада победе. Я очень долго ждала подобного матча. Должна сказать, что сейчас на каждом турнире тяжелейшие сетки. Не знаю, какое новое правило они ввели (улыбается), что приходится встречаться с топ-игроками уже в первом круге. Я довольна тем, что мне удалось бороться до последнего розыгрыша и добиться победы.

Почему я практически не выходила к сетке? Честно говоря, когда играешь с такой теннисисткой, как Александрова, очень трудно идти вперёд, потому что в основном она заставляет оставаться на задней линии. Её плоские удары также не способствуют выходам к сетке, и уж точно она не дарит лёгких мячей. Она либо промахивается, либо делает виннерс, и из-за этого мне было очень сложно выходить к сетке.

Сегодня я сосредоточилась на том, чтобы менять ритм игры и чаще играть слайсом, укороченными, но, повторюсь, с такими игроками очень сложно. С качеством моей игры на данный момент, с уровнем уверенности, я думаю, было разумно остаться на задней линии и просто попытаться выиграть матч», — сказала Жабер на пресс-конференции.