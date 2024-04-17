Онс Жабер прокомментировала победу над Александровой на турнире в Штутгарте

Девятая ракетка мира туниска Онс Жабер прокомментировала победу над Екатериной Александровой в 1/16 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу Жабер.
«Очень рада победе. Я очень долго ждала подобного матча. Должна сказать, что сейчас на каждом турнире тяжелейшие сетки. Не знаю, какое новое правило они ввели (улыбается), что приходится встречаться с топ-игроками уже в первом круге. Я довольна тем, что мне удалось бороться до последнего розыгрыша и добиться победы.
Почему я практически не выходила к сетке? Честно говоря, когда играешь с такой теннисисткой, как Александрова, очень трудно идти вперёд, потому что в основном она заставляет оставаться на задней линии. Её плоские удары также не способствуют выходам к сетке, и уж точно она не дарит лёгких мячей. Она либо промахивается, либо делает виннерс, и из-за этого мне было очень сложно выходить к сетке.
Сегодня я сосредоточилась на том, чтобы менять ритм игры и чаще играть слайсом, укороченными, но, повторюсь, с такими игроками очень сложно. С качеством моей игры на данный момент, с уровнем уверенности, я думаю, было разумно остаться на задней линии и просто попытаться выиграть матч», — сказала Жабер на пресс-конференции.
|1
|2
|3
|
|3
|6 1
|
|6
|7 7
- 17 апреля 2024
-
20:03
-
19:53
-
19:27
-
19:09
-
19:03
-
18:52
-
18:39
-
18:06
-
18:04
-
17:44
-
17:35
-
17:15
-
16:51
-
16:31
-
16:04
-
15:39
-
15:30
-
14:59
-
13:30
-
12:38
-
11:29
-
10:57
-
10:37
-
10:33
-
09:54
-
09:39
-
09:31
-
01:04
-
00:36
-
00:16
- 16 апреля 2024
-
23:53
-
23:45
-
23:33
-
23:30
-
23:16