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Рафаэль Надаль потерпел поражение от Алекса де Минора во втором круге турнира в Барселоне

Рафаэль Надаль потерпел поражение от Алекса де Минора во втором круге турнира в Барселоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче второго раунда 37-летний Надаль со счётом 5:7, 1:6 проиграл 11-й ракетке мира, 25-летнему австралийцу Алексу де Минору (4).

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 17:10 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Рафаэль Надаль
644
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Встреча Надаля с де Минором продлилась 1 час и 52 минуты. Надаль ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету де Минора два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующим соперником де Минора в Барселоне станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция, 16).

Сетка турнира ATP-500 В Барселоне
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