Рафаэль Надаль потерпел поражение от Алекса де Минора во втором круге турнира в Барселоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче второго раунда 37-летний Надаль со счётом 5:7, 1:6 проиграл 11-й ракетке мира, 25-летнему австралийцу Алексу де Минору (4).

Встреча Надаля с де Минором продлилась 1 час и 52 минуты. Надаль ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету де Минора два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующим соперником де Минора в Барселоне станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция, 16).