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Вондроушова — о Свёнтек: отличный пример для подражания для всех нас

Вондроушова — о Свёнтек: отличный пример для подражания для всех нас
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Восьмая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась мнением о лидере рейтинга WTA польке Иге Свёнтек.

— Короткий вопрос об Иге, потому что она проводит 100-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Интересно, что вы думаете о ней как о №1?
— Это невероятно. Она играет в отличный теннис. Да и человек она замечательный. И то, что она родом из Польши, — тоже здорово. Думаю, она отличный пример для подражания для всех нас. А теперь ещё наступает грунтовый отрезок сезон, так что будет ещё страшнее (улыбается)», — сказала чешская теннисистка на пресс-конференции.

Напомним, на этой неделе Вондроушова принимает участие в грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В 1/16 финала чешка переиграла Донну Векич из Хорватии со счётом 6:4, 6:3. В следующем раунде Вондроушова сразится с россиянкой Анастасией Потаповой.

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