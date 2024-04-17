Анастасия Потапова одолела Людмилу Самсонову на старте турнира WTA-500 в Штутгарте
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36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Потапова провела и выиграла первый официальный матч WTA на грунте в этом сезоне.
В первом круге Штутгарта Потапова со счётом 6:4, 4:6, 6:3 обыграла 17-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову.
Штутгарт. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 16:30 МСК
17
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
36
Анастасия Потапова
А. Потапова
Встреча россиянок продлилась 2 часа и 28 минут. Потапова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Самсоновой девять эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Потаповой в Штутгарте станет чемпионка Уимблдона-2023 чешка Маркета Вондроушова (6).
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