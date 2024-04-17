Анастасия Потапова одолела Людмилу Самсонову на старте турнира WTA-500 в Штутгарте

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Потапова провела и выиграла первый официальный матч WTA на грунте в этом сезоне.

В первом круге Штутгарта Потапова со счётом 6:4, 4:6, 6:3 обыграла 17-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову.

Встреча россиянок продлилась 2 часа и 28 минут. Потапова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Самсоновой девять эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Потаповой в Штутгарте станет чемпионка Уимблдона-2023 чешка Маркета Вондроушова (6).