Александр Зверев обыграл Юрия Родионова на старте турнира в Мюнхене

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В стартовом для себя матче Зверев (1) со счётом 7:6 (7:3), 6:2 обыграл 118-ю ракетку мира представителя Австрии Юрия Родионова.

Встреча Зверева с Родионовым продлилась 1 час и 40 минут. В её рамках Зверев один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Родионова два эйса, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Зверева на домашнем турнире станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Кристьян Гарин (Чили).