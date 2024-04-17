Александр Зверев обыграл Юрия Родионова на старте турнира в Мюнхене
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В стартовом для себя матче Зверев (1) со счётом 7:6 (7:3), 6:2 обыграл 118-ю ракетку мира представителя Австрии Юрия Родионова.
Мюнхен. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 14:50 МСК
5
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
118
Юрий Родионов
Ю. Родионов
Встреча Зверева с Родионовым продлилась 1 час и 40 минут. В её рамках Зверев один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Родионова два эйса, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Зверева на домашнем турнире станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Кристьян Гарин (Чили).
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