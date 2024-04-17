Де Минор: мне очень повезло, что я не играл с Рафой на грунте пару лет назад
Поделиться
11-й ракетка мира 25-летний австралиец Алекс де Минор прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу австралийского теннисиста.
— Возможно, сейчас ты самый непопулярный человек в Барселоне. Как ты к этому относишься?
— Могу лишь сказать, что мне очень повезло, что я не играл с Рафой на грунте пару лет назад. Результат был бы совсем другим, — сказал де Минор в послематчевом интервью на корте.
Барселона. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 17:10 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
644
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Следующим соперником де Минора в Барселоне станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция, 16).
Комментарии
- 17 апреля 2024
-
20:03
-
19:53
-
19:27
-
19:09
-
19:03
-
18:52
-
18:39
-
18:06
-
18:04
-
17:44
-
17:35
-
17:15
-
16:51
-
16:31
-
16:04
-
15:39
-
15:30
-
14:59
-
13:30
-
12:38
-
11:29
-
10:57
-
10:37
-
10:33
-
09:54
-
09:39
-
09:31
-
01:04
-
00:36
-
00:16
- 16 апреля 2024
-
23:53
-
23:45
-
23:33
-
23:30
-
23:16