Де Минор: мне очень повезло, что я не играл с Рафой на грунте пару лет назад

11-й ракетка мира 25-летний австралиец Алекс де Минор прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу австралийского теннисиста.

— Возможно, сейчас ты самый непопулярный человек в Барселоне. Как ты к этому относишься?

— Могу лишь сказать, что мне очень повезло, что я не играл с Рафой на грунте пару лет назад. Результат был бы совсем другим, — сказал де Минор в послематчевом интервью на корте.

Следующим соперником де Минора в Барселоне станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция, 16).