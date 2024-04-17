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Де Минор: мне очень повезло, что я не играл с Рафой на грунте пару лет назад

Де Минор: мне очень повезло, что я не играл с Рафой на грунте пару лет назад
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11-й ракетка мира 25-летний австралиец Алекс де Минор прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу австралийского теннисиста.

— Возможно, сейчас ты самый непопулярный человек в Барселоне. Как ты к этому относишься?
— Могу лишь сказать, что мне очень повезло, что я не играл с Рафой на грунте пару лет назад. Результат был бы совсем другим, — сказал де Минор в послематчевом интервью на корте.

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 17:10 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Рафаэль Надаль
644
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Следующим соперником де Минора в Барселоне станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция, 16).

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