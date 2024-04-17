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Рафаэль Надаль эмоционально прокомментировал раннее поражение в Барселоне

Рафаэль Надаль эмоционально прокомментировал раннее поражение в Барселоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Напомним, в матче второго раунда 37-летний Надаль со счётом 5:7, 1:6 проиграл 11-й ракетке мира 25-летнему австралийцу Алексу де Минору (4).

«Я играл на этом турнире с ощущением, будто это был мой последний раз. На самом деле, на корте я чувствовал себя хорошо, согласно тому, как подходил к этим соревнованиям. Сейчас для меня главное – не победить, а покинуть турнир здоровым. После проигрыша первого сета матч был завершён.

Моя цель на сегодня – накапливать тренировочный опыт и при этом чувствовать себя более комфортно. Через несколько недель меня ожидает Мадрид, где я надеюсь быть немного более подготовленным. На данный момент мне сложно быть конкурентоспособным в двух-трёхчасовом матче.

Мне очень нравится играть здесь (в Барселоне), я выигрывал этот турнир 12 раз, и могу только сказать спасибо за то, как ко мне всегда относились. Я буду продолжать свой путь, а турнир – свой. Мне посчастливилось написать здесь свою историю», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

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