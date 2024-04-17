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Видео: стадион в Барселоне аплодисментами провожал Надаля после его поражения де Минору

Публика грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) тепло проводила 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Напомним, в матче второго раунда Барселоны 37-летний Надаль со счётом 5:7, 1:6 проиграл 11-й ракетке мира 25-летнему австралийцу Алексу де Минору (4).

Перед тем как Надаль зашёл в подтрибунное помещение, зрители матча начали стоя аплодировать легенде тенниса. К ним присоединился и де Минор. Надаль в ответ также поаплодировал фанатам.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео трогательного момента.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что Надаль завоёвывал титул в Барселоне 12 раз в карьере.