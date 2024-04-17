Мюллер: ATP, я бы не проигрывал во 2–3-м круге каждую неделю, если бы сидел на допинге

110-я ракетка мира, 27-летний французский теннисист Александр Мюллер выпустил официальное обращение к ATP в связи с, по его мнению, слишком частыми проверками на допинг.

«Привет, ATP-тур. Не знаю, знаете ли вы меня, но мне бы хотелось, чтобы еженедельные допинг-тесты закончились. Я бы не проигрывал во втором или третьем круге каждую неделю, если бы сидел на допинге. Большое вам спасибо», — написал Мюллер в своих социальных сетях.

На этой неделе Мюллер находится в Барселоне (Испания), где проходит грунтовый турнир категории ATP-500. На нём Мюллер дошёл до второго круга, где со счётом 3:6, 4:6 проиграл трёхкратному финалисту турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду (3).