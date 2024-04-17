16-летняя Мирра выиграла российское дерби в Руане. А Потапова дожала Самсонову в Штутгарте

В среду, 17 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) продолжаются встречи первого круга. А на «250-нике» во французском Руане уже стартовали поединки второго раунда.

Первой из российских теннисисток свой матч сегодня проводила 16-я ракетка мира Екатерина Александрова. На старте Штутгарта 29-летняя уроженка Челябинска сражалась с представительницей Туниса Онс Жабер, занимающей девятое место в женской мировой табели о рангах. Девушки уже имели богатую историю противостояний. Счёт личных встреч — 6:2 в пользу Екатерины. Однако в последнем очном поединке, который состоялся в полуфинале Мадрида-2022, победу одержала именно Онс. Туниска оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:2, 6:3 и впоследствии впервые в карьере выиграла испанский «тысячник».

В начале нового поединка с Жабер Александрова действовала очень активно. Она оказывала давление на соперницу, чтобы та не диктовала условия на корте. Уже в третьем гейме сета Екатерина сделала брейк, поведя со счётом 2:1. Когда отечественная спортсменка удержала свою подачу, у неё появилось ещё несколько шансов зацепиться на приёме. Но на этот раз оформить брейк у 16-й ракетки мира не получилось. Теннисистки взяли свои подачи, однако в концовке партии Александрова ещё раз забрала чужую подачу — 5:2. Екатерина без проблем подала на сет, закрыв его со счётом 6:2. Примечательно, что за всю партию Онс не заработала ни одного брейк-пойнта.

Новый сет стал развиваться совсем по другому сценарию. В двух первых геймах спортсменки взяли свои подачи, а после начался типичный женский теннис с взаимными уступками. Сначала брейк сделала россиянка, причём с первого раза, без всяких качелей. Однако от Жабер уже в следующем гейме прилетела ответка — 2:2. 29-летняя уроженка Каср-Хиляля на этом не остановилась. Она взяла ещё два гейма подряд — 4:2. Далее девушки снова обменялись брейками, и на этот раз на победу в партии подавала уже трёхкратная финалистка ТБШ. Онс реализовала первый же сетбол — 6:3.

Онс Жабер Фото: Robert Prange/Getty Images

В решающей партии спортсменки долгое время удерживали свои подачи, даже не давая друг другу шансы на приёме. Первой не выдержала именно туниска. Она отдала свою подачу при счёте 3:2 в третьем сете в пользу оппонентки. Но Александрова не сумела закрепить брейк, провалив следующий гейм и взяв в нём лишь одно очко — 4:3. Стало заметно, как в игре Екатерины появилась лишняя нервозность, которая заметно мешала россиянке на корте. В итоге вышеупомянутое обстоятельство в совокупности с невынужденными ошибками и поспособствовали тому, что на тай-брейке, где и определялась победительница поединка, всё сложилось не в пользу отечественной спортсменки. Александрова очень нервничала и взяла на «теннисном пенальти» лишь один розыгрыш. Таким образом, Жабер одолела противницу со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (1). Для представительницы Туниса это лишь третья победа в сезоне — первая за два месяца. До этого у Онс была серия поражений из пяти матчей из-за проблем с коленом. Далее девятая ракетка мира сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

В программе сегодняшнего игрового дня турнира WTA-500 в Штутгарте также было запланировано российское дерби между Людмилой Самсоновой и Анастасией Потаповой. Счёт личных встреч равный — 1-1. В 2018 году на грунтовом турнире ITF в Казерте (Италия) Самсонова победила в трёх сетах (3:6, 6:4, 6:4), а в 2020-м Потапова взяла реванш на харде Санкт-Петербурга — 6:2, 6:4.

На самом старте нового очного поединка первой сделала брейк именно Людмила. Она достаточно долго уверенно удерживала этот минимальный перевес, но в концовке всё перевернулось. Потапова выиграла два затяжных гейма на приёме подряд и сумела превратить 2:4 в 6:4. Не обошлось там без ошибок соотечественницы, в том числе на обоих реализованных брейк-пойнтах. И всё же стоит отметить, что Самсонова в принципе всегда играет так: сама много ошибается и много бьёт навылет.

Анастасич Потапова Фото: Zuma/TASS

В начале второй партии 17-я ракетка мира снова первой взяла чужую подачу при счёте 2:1. Но Людмила не успела удержать брейк, позволив Анастасии выравнять положение на табло — 2:2. В середине этой партии уже казалось, что может Потапова опять вернуться в игру после неудачного старта и добиться победы в двух сетах. Однако на этот раз Самсонова в последних геймах не только не провалилась, а ещё и прибавила. 25-летняя уроженка Оленегорска сумела сделать ключевой брейк при счёте 4:4 и выиграла партию — 6:4.

В решающем сете Анастасия сыграла здорово, а Людмила опять стала допускать много ошибок. После счёта 2:1 в свою пользу Потапова взяла сразу три гейма подряд — 5:1. В концовке Самсонова зацепилась и поборолась, отыграв одну подачу соперницы на матч. Но совершить полноценный камбэк 17-й ракетке мира с 1:5 не удалось. 6:4, 4:6, 6:3 — именно с таким счётом Анастасия оказалась сильнее соотечественницы. Во втором круге Штутгарта Потапова встретится с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой, а в случае успеха может сыграть в четвертьфинале с Ариной Соболенко.

17 апреля российское дерби состоялось также и на состязаниях в Руане. Элина Аванесян, занимающая 67-е место в женской мировой табели о рангах, встречалась с 43-й ракеткой мира Миррой Андреевой. Обе девушки впервые играли друг с другом. Отметим, что на старте французского турнира Элина справилась с хозяйкой кортов Фионой Ферро (6:2, 1:6, 7:5), а Андреева-младшая в двух сетах закрыла Надию Подороску из Аргентины (6:1, 6:3).

Первый сет дебютного очного противостояния отечественных теннисисток прошёл в напряжённой и равной борьбе. Первой подачу соперницы взяла именно Мирра, сделав брейк под ноль — 4:3. Однако затем следом же последовала обратка — 4:4. И всё же в конце партии 16-летняя уроженка Красноярска подтвердила свой фаворитский статус матча. Правда, не без проблем: даже подача на партию сложилась для Андреевой-младшей тяжело. Но в итоге она вытащила 12-й гейм с двойного брейк-пойнта, оказавшись чуть сильнее оппонентки — 7:5.

Второй сет сложился по интересному сценарию. Мирра делала брейк, отрывалась от противницы на два гейма, а затем упускала своё преимущество. Такое развитие событий происходило в партии дважды. Однако при счёте 4:4 43-я ракетка мира в третий раз в сете взяла чужую подачу. На этот раз Андреева удержала брейк, отыграв при подаче на матч два брейк-пойнта. Таким образом, Мирра одержала победу над соотечественницей со счётом 7:5, 6:4. Далее уроженка Красноярска сразится с лучшей из пары Ангелина Калинина — Мартина Тревизан.

Турниры в Штутгарте и Руане закончатся 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».