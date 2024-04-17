Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Штутгарт 2024, Руан 2024 сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Александрова, Потапова, Мирра Андреева

16-летняя Мирра выиграла российское дерби в Руане. А Потапова дожала Самсонову в Штутгарте
Кирилл Плышевский
16-летняя Мирра выиграла российское дерби в Руане
Аудио-версия:
Комментарии
Анастасия в следующем круге попала на чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

В среду, 17 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) продолжаются встречи первого круга. А на «250-нике» во французском Руане уже стартовали поединки второго раунда.

WTA-500. Штутгарт-2024. Турнирная сетка
WTA-250. Руан-2024. Турнирная сетка

Первой из российских теннисисток свой матч сегодня проводила 16-я ракетка мира Екатерина Александрова. На старте Штутгарта 29-летняя уроженка Челябинска сражалась с представительницей Туниса Онс Жабер, занимающей девятое место в женской мировой табели о рангах. Девушки уже имели богатую историю противостояний. Счёт личных встреч — 6:2 в пользу Екатерины. Однако в последнем очном поединке, который состоялся в полуфинале Мадрида-2022, победу одержала именно Онс. Туниска оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:2, 6:3 и впоследствии впервые в карьере выиграла испанский «тысячник».

Материалы по теме
«Всегда помни корни». Русско-тунисский фехтовальщик помог Жабер войти в историю тенниса
«Всегда помни корни». Русско-тунисский фехтовальщик помог Жабер войти в историю тенниса

В начале нового поединка с Жабер Александрова действовала очень активно. Она оказывала давление на соперницу, чтобы та не диктовала условия на корте. Уже в третьем гейме сета Екатерина сделала брейк, поведя со счётом 2:1. Когда отечественная спортсменка удержала свою подачу, у неё появилось ещё несколько шансов зацепиться на приёме. Но на этот раз оформить брейк у 16-й ракетки мира не получилось. Теннисистки взяли свои подачи, однако в концовке партии Александрова ещё раз забрала чужую подачу — 5:2. Екатерина без проблем подала на сет, закрыв его со счётом 6:2. Примечательно, что за всю партию Онс не заработала ни одного брейк-пойнта.

Новый сет стал развиваться совсем по другому сценарию. В двух первых геймах спортсменки взяли свои подачи, а после начался типичный женский теннис с взаимными уступками. Сначала брейк сделала россиянка, причём с первого раза, без всяких качелей. Однако от Жабер уже в следующем гейме прилетела ответка — 2:2. 29-летняя уроженка Каср-Хиляля на этом не остановилась. Она взяла ещё два гейма подряд — 4:2. Далее девушки снова обменялись брейками, и на этот раз на победу в партии подавала уже трёхкратная финалистка ТБШ. Онс реализовала первый же сетбол — 6:3.

Онс Жабер

Онс Жабер

Фото: Robert Prange/Getty Images

В решающей партии спортсменки долгое время удерживали свои подачи, даже не давая друг другу шансы на приёме. Первой не выдержала именно туниска. Она отдала свою подачу при счёте 3:2 в третьем сете в пользу оппонентки. Но Александрова не сумела закрепить брейк, провалив следующий гейм и взяв в нём лишь одно очко — 4:3. Стало заметно, как в игре Екатерины появилась лишняя нервозность, которая заметно мешала россиянке на корте. В итоге вышеупомянутое обстоятельство в совокупности с невынужденными ошибками и поспособствовали тому, что на тай-брейке, где и определялась победительница поединка, всё сложилось не в пользу отечественной спортсменки. Александрова очень нервничала и взяла на «теннисном пенальти» лишь один розыгрыш. Таким образом, Жабер одолела противницу со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (1). Для представительницы Туниса это лишь третья победа в сезоне — первая за два месяца. До этого у Онс была серия поражений из пяти матчей из-за проблем с коленом. Далее девятая ракетка мира сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

Штутгарт. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 13:35 МСК
Екатерина Александрова
16
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 1
2 		6 7 7
         
Онс Жабер
9
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

В программе сегодняшнего игрового дня турнира WTA-500 в Штутгарте также было запланировано российское дерби между Людмилой Самсоновой и Анастасией Потаповой. Счёт личных встреч равный — 1-1. В 2018 году на грунтовом турнире ITF в Казерте (Италия) Самсонова победила в трёх сетах (3:6, 6:4, 6:4), а в 2020-м Потапова взяла реванш на харде Санкт-Петербурга — 6:2, 6:4.

На самом старте нового очного поединка первой сделала брейк именно Людмила. Она достаточно долго уверенно удерживала этот минимальный перевес, но в концовке всё перевернулось. Потапова выиграла два затяжных гейма на приёме подряд и сумела превратить 2:4 в 6:4. Не обошлось там без ошибок соотечественницы, в том числе на обоих реализованных брейк-пойнтах. И всё же стоит отметить, что Самсонова в принципе всегда играет так: сама много ошибается и много бьёт навылет.

Анастасич Потапова

Анастасич Потапова

Фото: Zuma/TASS

В начале второй партии 17-я ракетка мира снова первой взяла чужую подачу при счёте 2:1. Но Людмила не успела удержать брейк, позволив Анастасии выравнять положение на табло — 2:2. В середине этой партии уже казалось, что может Потапова опять вернуться в игру после неудачного старта и добиться победы в двух сетах. Однако на этот раз Самсонова в последних геймах не только не провалилась, а ещё и прибавила. 25-летняя уроженка Оленегорска сумела сделать ключевой брейк при счёте 4:4 и выиграла партию — 6:4.

В решающем сете Анастасия сыграла здорово, а Людмила опять стала допускать много ошибок. После счёта 2:1 в свою пользу Потапова взяла сразу три гейма подряд — 5:1. В концовке Самсонова зацепилась и поборолась, отыграв одну подачу соперницы на матч. Но совершить полноценный камбэк 17-й ракетке мира с 1:5 не удалось. 6:4, 4:6, 6:3 — именно с таким счётом Анастасия оказалась сильнее соотечественницы. Во втором круге Штутгарта Потапова встретится с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой, а в случае успеха может сыграть в четвертьфинале с Ариной Соболенко.

Штутгарт. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 16:30 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

17 апреля российское дерби состоялось также и на состязаниях в Руане. Элина Аванесян, занимающая 67-е место в женской мировой табели о рангах, встречалась с 43-й ракеткой мира Миррой Андреевой. Обе девушки впервые играли друг с другом. Отметим, что на старте французского турнира Элина справилась с хозяйкой кортов Фионой Ферро (6:2, 1:6, 7:5), а Андреева-младшая в двух сетах закрыла Надию Подороску из Аргентины (6:1, 6:3).

Материалы по теме
Аванесян вышла на Мирру в Руане. Блинкова упустила тройной матчбол с 204-й ракеткой мира Аванесян вышла на Мирру в Руане. Блинкова упустила тройной матчбол с 204-й ракеткой мира
Мирра одержала первую победу в Руане! Похоже, Андреева работает с чемпионкой Уимблдона Мирра одержала первую победу в Руане! Похоже, Андреева работает с чемпионкой Уимблдона

Первый сет дебютного очного противостояния отечественных теннисисток прошёл в напряжённой и равной борьбе. Первой подачу соперницы взяла именно Мирра, сделав брейк под ноль — 4:3. Однако затем следом же последовала обратка — 4:4. И всё же в конце партии 16-летняя уроженка Красноярска подтвердила свой фаворитский статус матча. Правда, не без проблем: даже подача на партию сложилась для Андреевой-младшей тяжело. Но в итоге она вытащила 12-й гейм с двойного брейк-пойнта, оказавшись чуть сильнее оппонентки — 7:5.

Второй сет сложился по интересному сценарию. Мирра делала брейк, отрывалась от противницы на два гейма, а затем упускала своё преимущество. Такое развитие событий происходило в партии дважды. Однако при счёте 4:4 43-я ракетка мира в третий раз в сете взяла чужую подачу. На этот раз Андреева удержала брейк, отыграв при подаче на матч два брейк-пойнта. Таким образом, Мирра одержала победу над соотечественницей со счётом 7:5, 6:4. Далее уроженка Красноярска сразится с лучшей из пары Ангелина Калинина — Мартина Тревизан.

Руан. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 18:35 МСК
Элина Аванесян
67
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Мирра Андреева
43
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Турниры в Штутгарте и Руане закончатся 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android