Видеообзор поражения Рафаэля Надаля от Алекса де Минора на турнире в Барселоне
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В матче второго раунда 37-летний Надаль со счётом 5:7, 1:6 проиграл 11-й ракетке мира 25-летнему австралийцу Алексу де Минору (4).
Барселона. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 17:10 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
644
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Встреча Надаля с де Минором продлилась 1 час и 52 минуты. Надаль ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету де Минора два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Комментарии
- 17 апреля 2024
-
22:33
-
22:31
-
22:23
-
22:10
-
22:10
-
21:05
-
21:00
-
20:49
-
20:35
-
20:21
-
20:03
-
19:53
-
19:27
-
19:09
-
19:03
-
18:52
-
18:39
-
18:06
-
18:04
-
17:44
-
17:35
-
17:15
-
16:51
-
16:31
-
16:04
-
15:39
-
15:30
-
14:59
-
13:30
-
12:38
-
11:29
-
10:57
-
10:37
-
10:33
-
09:54