Видеообзор поражения Рафаэля Надаля от Алекса де Минора на турнире в Барселоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче второго раунда 37-летний Надаль со счётом 5:7, 1:6 проиграл 11-й ракетке мира 25-летнему австралийцу Алексу де Минору (4).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Встреча Надаля с де Минором продлилась 1 час и 52 минуты. Надаль ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету де Минора два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.