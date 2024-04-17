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Видеообзор победы Жабер над Александровой на турнире в Штутгарте

Сегодня, 17 апреля, в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер (девятая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу тунисской спортсменки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Екатерина Александрова — Онс Жабер.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, это была девятая встреча спортсменок на корте. Теперь счёт по личным встречам стал 6-3 в пользу россиянки.

В следующем раунде соревнований в Штутгарте Жабер сыграет с 14-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет $ 802 237. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.