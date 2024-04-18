Гауфф — о победе над Викери: Сачия играла так, как я и предполагала. Это был тяжёлый матч

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Это был тяжёлый матч. Есть много аспектов, в которых мне нужно совершенствоваться. Я всегда тяжело начинаю этот турнир. Я надеялась, что в этом году всё будет по-другому, но сейчас я просто рада, что прошла дальше.

Сачия играла так, как я и предполагала. Думаю, во втором сете я сделала очень много двойных ошибок, а в третьем — много невынужденных. Она просто пыталась вернуть каждый мяч, потому что знала, что я промахиваюсь. Так что мне просто нужно быть более стабильной», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/8 финала Гауфф одолела соотечественницу Сачию Викери (134-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 4:6, 7:5.