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Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс: Алькарас и Синнер сформируют «Большую двойку»

Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс: Алькарас и Синнер сформируют «Большую двойку»
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Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался об итальянском теннисисте Яннике Синнере и испанце Карлосе Алькарасе.

«Алькарас и Синнер сформируют новую «Большую двойку». Есть ещё несколько игроков, но я вижу, что именно они буду доминировать в теннисе ещё долгое время. Алькарас и Синнер уверены в своём успехе, они оба станут двузначными победителями турниров «Большого шлема». Для этих парней нет предела. И, что важно, они будут подталкивать друг друга, а именно так спортсмены и становятся лучше. Конкуренция делает их лучше», — приводит слова Макки Sportskeeda.

Напомним, Синнер занимает второе место в рейтинге ATP, а Алькарас располагается на третьей строчке. Лидером мирового рейтинга является серб Новак Джокович.

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