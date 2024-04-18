«У всего есть начало и конец». Надаль опубликовал пост после вылета с турнира в Барселоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в соцсетях после поражения от австралийского теннисиста Алекса де Минора во втором круге турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Я играл и был счастлив выступать на этом особенном турнире в Барселоне. Место, клуб, где я рос и где я пережил много приятных моментов. У всего есть начало и конец, и мне бы хотелось ещё раз побороться за трофей. Больно, что не получилось, но приятно было сыграть здесь. Спасибо большое за всё, Барселона!» — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, следующим соперником де Минора в Барселоне станет французский теннисист Артюр Фис.