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Надаль — о выступлении в Барселоне: убеждён, что сделал шаг вперёд

Надаль — о выступлении в Барселоне: убеждён, что сделал шаг вперёд
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Я убеждён, что сделал шаг вперёд. Я не должен был бросить всё и умирать ради победы в матче с де Минором. Если бы я выложился на полную, то у меня не осталось бы возможности сделать так в будущем – например, через несколько недель. По крайней мере, попытаться.

Я просто хочу бороться на турнирах, и то, что я вообще выхожу на корт, – отличная новость. Мне дорогого стоило снова оказаться здесь (в Барселоне), но я справился. Мы все понимали, что стоит на кону. Сейчас я чётко знаю, что могу и чего не могу делать. Иногда мне приходится немного замедляться, чтобы вносить коррективы», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

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