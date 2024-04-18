Де Минор: победа над Надалем на грунте — то, о чём смогу рассказать, когда завершу карьеру

11-я ракетка мира 25-летний австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о победе над испанцем Рафаэлем Надалем в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу австралийца.

«Я никогда не думал, что обыграю Надаля на грунте. Это то, о чём смогу рассказать, когда завершу карьеру. Конечно, я бы не победил его, если бы мы встретились раньше. Победить его сейчас было не так-то просто. Ну я рад, что показываю высокий игровой уровень в этом году. Игра против лучших теннисистов мира — это всегда полезно», — приводит слова де Минора Punto de Break.

Напомним, следующим соперником де Минора в Барселоне станет французский теннисист Артюр Фис.