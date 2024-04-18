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Алькарас: Джокович никогда не был неуязвимым, просто люди привыкли, что он выигрывает всё

Алькарас: Джокович никогда не был неуязвимым, просто люди привыкли, что он выигрывает всё
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о последних выступлениях первой ракетки мира 36-летнего серба Новака Джоковича.

«Джокович никогда не был неуязвимым. Сейчас он не показывает исключительные результаты, хотя они по-прежнему хорошие, учитывая полуфиналы ТБШ и «Мастерса» в Монте-Карло. Просто дело в том, что люди привыкли видеть, как он выигрывает всё», — приводит слова Алькараса Tennis Up To Date.

Напомним, Джокович проиграл норвежскому теннисисту Касперу Рууду в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу норвежца. Победителем турнира стал грек Стефанос Циципас, обыгравший Рууда.

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