Экс-россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Руане

94-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, потерпела поражение от представительницы Китая Юань Юэ в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу китайской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут. Юэ в этой встрече дважды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Грачёвой четыре эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем раунде соревнований в Руане Юэ встретится с 39-й ракеткой мира американской теннисисткой Слоан Стивенс. Турнир во Франции завершится 21 апреля.