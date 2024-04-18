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Экс-россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Руане

Экс-россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Руане
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94-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, потерпела поражение от представительницы Китая Юань Юэ в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу китайской спортсменки.

Руан. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 12:40 МСК
Варвара Грачёва
94
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 6
6 		4 7 8
         
Юань Юэ
38
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут. Юэ в этой встрече дважды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Грачёвой четыре эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем раунде соревнований в Руане Юэ встретится с 39-й ракеткой мира американской теннисисткой Слоан Стивенс. Турнир во Франции завершится 21 апреля.

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Новости. Теннис
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