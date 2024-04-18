Экс-россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Руане
Поделиться
94-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, потерпела поражение от представительницы Китая Юань Юэ в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу китайской спортсменки.
Руан. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 12:40 МСК
94
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 6
|
|4
|7 8
38
Юань Юэ
Ю. Юэ
Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут. Юэ в этой встрече дважды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Грачёвой четыре эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В следующем раунде соревнований в Руане Юэ встретится с 39-й ракеткой мира американской теннисисткой Слоан Стивенс. Турнир во Франции завершится 21 апреля.
Комментарии
- 18 апреля 2024
-
15:27
-
15:22
-
14:47
-
14:38
-
14:04
-
13:18
-
12:00
-
11:09
-
10:30
-
09:34
-
09:26
-
09:16
-
02:32
-
00:20
- 17 апреля 2024
-
23:47
-
23:37
-
22:33
-
22:31
-
22:23
-
22:10
-
22:10
-
21:05
-
21:00
-
20:49
-
20:35
-
20:21
-
20:03
-
19:53
-
19:27
-
19:09
-
19:03
-
18:52
-
18:39
-
18:06
-
18:04