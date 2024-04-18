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Кудерметова — Рыбакина: россиянка выиграла второй сет в матче турнира в Штутгарте

Кудерметова — Рыбакина: россиянка выиграла второй сет в матче турнира в Штутгарте
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В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встречается с четвёртой ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной. Во втором сете встречи победу со счётом 6:1 одержала Кудерметова. Продолжительность сета составила 36 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Елена Рыбакина во втором круге турнира в Штутгарте.

Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 13:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 3 		6 3
         
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Напомним, счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рыбакиной. Казахстанская теннисистка выигрывала в квалификации турнира в Санкт-Петербурге 2018 года, а также на турнирах в Остраве-2021 и в Чикаго-2021. Грунтовый турнир в Штутгарте завершится 21 апреля.

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