Кудерметова — Рыбакина: россиянка выиграла второй сет в матче турнира в Штутгарте

В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встречается с четвёртой ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной. Во втором сете встречи победу со счётом 6:1 одержала Кудерметова. Продолжительность сета составила 36 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Елена Рыбакина во втором круге турнира в Штутгарте.

Напомним, счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рыбакиной. Казахстанская теннисистка выигрывала в квалификации турнира в Санкт-Петербурге 2018 года, а также на турнирах в Остраве-2021 и в Чикаго-2021. Грунтовый турнир в Штутгарте завершится 21 апреля.