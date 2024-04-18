Вероника Кудерметова проиграла Елене Рыбакиной в матче 1/8 финала турнира в Штутгарте

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче второго круга соревнований Кудерметова потерпела поражение от четвёртой ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|4
Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Рыбакина в этой встрече девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Кудерметовой пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис).
- 18 апреля 2024
-
17:33
-
17:13
-
16:40
-
16:24
-
16:20
-
16:11
-
15:27
-
15:22
-
14:47
-
14:38
-
14:04
-
13:18
-
12:00
-
11:09
-
10:30
-
09:34
-
09:26
-
09:16
-
02:32
-
00:20
- 17 апреля 2024
-
23:47
-
23:37
-
22:33
-
22:31
-
22:23
-
22:10
-
22:10
-
21:05
-
21:00
-
20:49
-
20:35
-
20:21
-
20:03
-
19:53
-
19:27