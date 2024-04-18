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Вероника Кудерметова проиграла Елене Рыбакиной в матче 1/8 финала турнира в Штутгарте

Вероника Кудерметова проиграла Елене Рыбакиной в матче 1/8 финала турнира в Штутгарте
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19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче второго круга соревнований Кудерметова потерпела поражение от четвёртой ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 13:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 3 		6 4
         
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Рыбакина в этой встрече девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Кудерметовой пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис).

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