Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте, проиграв Вондроушовой
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В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от восьмой ракетки мира чешской спортсменки Маркеты Вондроушовой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Вондроушовой.
Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 15:05 МСК
8
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|1
36
Анастасия Потапова
А. Потапова
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Вондроушова в этой встрече четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Потаповой два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале соревнований в Штутгарте Маркета Вондроушова сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
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