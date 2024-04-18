Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте, проиграв Вондроушовой

В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от восьмой ракетки мира чешской спортсменки Маркеты Вондроушовой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Вондроушовой.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Вондроушова в этой встрече четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Потаповой два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале соревнований в Штутгарте Маркета Вондроушова сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.