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Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте, проиграв Вондроушовой

Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте, проиграв Вондроушовой
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В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от восьмой ракетки мира чешской спортсменки Маркеты Вондроушовой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Вондроушовой.

Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 15:05 МСК
Маркета Вондроушова
8
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		1
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Вондроушова в этой встрече четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Потаповой два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале соревнований в Штутгарте Маркета Вондроушова сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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