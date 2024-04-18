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Бублик — Димитрову: Григор, как тебе удаётся так идеально пахнуть после каждого матча?

Бублик — Димитрову: Григор, как тебе удаётся так идеально пахнуть после каждого матча?
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18-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик задал забавный вопрос 10-му номеру мирового рейтинга болгарину Григору Димитрову в рамках видеопродакшена ATP.

Александр Бублик: Григор, мы играли с тобой уже много раз, и каждый раз, когда мы пожимаем друг другу руки у сетки, ты прекрасно пахнешь. Ты всегда пахнешь идеально. Что у тебя за парфюм и как тебе удаётся это поддерживать? Распыляешь на себя во время матчей? Потому что это всегда идеально, как будто это ужин.
Григор Димитров: (смеётся) когда мы на корте, это уже свидание. Правда, тяжёлое, но я рад, что от меня хорошо пахнет. Я думаю, это очень важно. У меня много разных парфюмов. Так что спроси меня в следующий раз в раздевалке, и я тебе их покажу.

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