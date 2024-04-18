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Этчеверри: надеюсь, что однажды смогу играть так же, как Хуан-Мартин дель Потро

Этчеверри: надеюсь, что однажды смогу играть так же, как Хуан-Мартин дель Потро
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30-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри рассказал, что его кумиром в теннисе является чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира Хуан-Мартин дель Потро.

«Сейчас у нас есть несколько аргентинцев в топ-100, так что, надеюсь, однажды мы сможем достичь уровня Кории, Налбандяна, Гаудио, Челы, Монако, дель Потро, Каньяса, но в это трудно поверить (смеётся).

Вдохновлялся ли я кем-то? Может быть, дель Потро, который появился немного позже. Он всегда был для меня примером для подражания, но у каждого из них было что-то, что отличало их от других. Эль Маго (прозвище Гильермо Кории. — Прим. «Чемпионата») был особенным, ты смотрел на то, что он делал на корте, и не мог поверить своим глазам. Или Давид (Налбандян) с его бэкхендом — он был таким игроком, вы смотрели, как он тренируется, и он вообще не ошибался. Помню, ему ставили конусы, и он сбивал их уже третьим мячом. Как можно так хорошо целиться (смеётся)? Они все были очень разными.

Многие сравнивают меня с дель Потро? Да, мне говорили. Надеюсь, что однажды смогу играть так же, как он. Он был моим кумиром с самого раннего возраста.

Я всегда пытался копировать его. Это правда (смеётся). Я смотрю много его матчей, но при этом не забываю прокладывать свой собственный путь. У меня всё еще нет того оружия, которое было у него, он очень сильно бил по мячу, и я стараюсь делать то же самое. Тем не менее мы разные игроки. Где-то он делает то, чего не делаю я, но также есть вещи, которые делаю я, но не делает он», — приводит слова Этчеверри портал Punto de Break.

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