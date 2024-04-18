Рууд уверенно обыграл Томпсона и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче 1/8 финала Рууд переиграл австралийца Джордана Томпсона (33-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 14 минут.

За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Томпсона четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем раунде Рууд сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, который в своём матче победил Марко Трунгеллити.

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет $ 2 782 960. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.