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Рууд уверенно обыграл Томпсона и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Рууд уверенно обыграл Томпсона и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче 1/8 финала Рууд переиграл австралийца Джордана Томпсона (33-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 14 минут.

Барселона. 3-й круг
18 апреля 2024, четверг. 17:10 МСК
Джордан Томпсон
33
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Каспер Рууд
6
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Томпсона четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем раунде Рууд сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, который в своём матче победил Марко Трунгеллити.

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет $ 2 782 960. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.

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Новости. Теннис
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