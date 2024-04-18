Ясмине Паолини обыграла Онс Жабер в матче второго круга турнира в Штутгарте

В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) представительницы Туниса Онс Жабер (девятая в рейтинге WTA) потерпела поражение от 14-й ракетки мира из Италии Ясмине Паолини. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу итальянской теннисистки.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Жабер в этой встрече семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнтов из четырёх.

В следующем раунде грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте Паолини сыграет с четвёртой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.