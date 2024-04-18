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Ясмине Паолини обыграла Онс Жабер в матче второго круга турнира в Штутгарте

Ясмине Паолини обыграла Онс Жабер в матче второго круга турнира в Штутгарте
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В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) представительницы Туниса Онс Жабер (девятая в рейтинге WTA) потерпела поражение от 14-й ракетки мира из Италии Ясмине Паолини. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу итальянской теннисистки.

Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 16:30 МСК
Ясмине Паолини
14
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		4
         
Онс Жабер
9
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Жабер в этой встрече семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнтов из четырёх.

В следующем раунде грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте Паолини сыграет с четвёртой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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