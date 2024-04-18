На турнире в Мюнхене пошёл снег. Это не помешало Александру Звереву провести тренировку

На грунтовом турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), где теннисисты играют на открытых кортах, неожиданно для организаторов сегодня, 18 апреля, выпал снег.

Стоит отметить, что, в целом, это не сильно отразилось на расписании соревнований. К примеру, медиаслужба соревнований опубликовала ролик, на котором олимпийский чемпион 2020 года, пятая ракетка мира немец Александр Зверев спокойно тренируется на корте в снег.

Именно Зверев возглавил посев турнира в Мюнхене. Он уже провёл свой первый матч, в котором со счётом 7:6 (7:3), 6:2 обыграл представителя Австрии Юрия Родионова. Также в Мюнхен приехали: действующий обладатель титула датчанин Хольгер Руне, американец Тейлор Фритц, канадец Феликс Оже-Альяссим и другие топовые игроки.