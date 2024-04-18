Рыбакина — о грунтовом отрезке сезона: я всегда считала, что могу хорошо играть на грунте

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мыслями о своей игре на грунтовом покрытии.

«Я всегда считала, что могу хорошо играть на грунте. К слову, мой первый титул на уровне WTA был именно на грунтовом турнире.

Просто этот отрезок сезона довольно короткий, и, конечно, мне нужно ещё немного времени, чтобы привыкнуть, адаптироваться, сыграть несколько матчей.

Но в целом мне кажется, что я могу отлично играть на любом покрытии. В прошлом году был отличный турнир в Риме, потом «Ролан Гаррос», там мне тоже комфортно. Мне нравятся эти корты. Тогда мне просто немного не повезло заболеть. Сейчас всё складывается хорошо (улыбается).

Мне нравятся более быстрые покрытия, а в Мадриде оно довольно быстрое. Пока что мне не удалось там добиться успеха, но я думаю, что этот турнир мне отлично подходит. Просто нужно хорошо подготовиться и не болеть. А дальше всё будет зависеть от меня и, конечно, от соперницы», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.